ضبط زوجة إخوانى حاولت صرف 700 ألف جنيه من حسابه بتوكيل مزور

تمكن أمن الإسكندرية، من ضبط زوجة أحد أعضاء تنظيم الإخوان، أثناء محاولتها صرف مبلغ 700 ألف جنيه من حساب زوجها بموجب توكيل مزور، فيما أمرت النيابة بحجزها لحين وصول تحريات مباحث الأموال العامة، والاستعلام عن التوكيل من الشهر العقارى.

تلقى قسم شرطة العطارين بلاغا من ( حمزة ع ا ) 54 سنة مدير الشئون القانونية بالبنك العقارى العربى يفيد بحضور (عزة ح ا) 35 سنة ربة منزل مقيمة دائرة أول المنتزه لفرع البنك بشارع طلعت حرب – دائرة القسم ، وطلبت سحب مبلغ 700 ألف جنيه من حساب زوجها (محروس ع ح) ، “ينتمى لتنظيم الإخوان – محبوس حالياً بسجن طره “، وذلك بتوكيل منسوب صدوره لمكتب توثيق المعادى ” مزور”، محاولة صرف مبلغ مالى بتوكيل مزور ومحرر عن الواقعة المحضر جنح القسم.

وتم تحريرمحضر إدارى العطارين وبالعرض على النيابة العامة قررت حجز المتهمة وإعادة عرضها برفقة تحريات مباحث الأموال العامة ،والإستعلام من الشهر العقارى عن صحة التوكيل .