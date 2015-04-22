إحالة التحقيق فى واقعة استشهاد مفتش الأمن العام إلى نيابة عين شمس للاختصاص

أحالت نيابة الزيتون التحقيق فى واقعة استشهاد العقيد وائل طاحون مفتش الأمن العام إلى نيابة عين شمس للاختصاص.

> كانت النيابة أمرت فى الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء بتشريح جثة العقيد وائل طاحون مفتش الامن العام ، وسائقه ، وطلبت تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا بحدوث انفجار بشارع سليم بمنطقة الزيتون، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات للوقوف على ملابسات الحادث الذى أسفر عن استشهاد العقيد وائل طاحون.

وكلف اللواء أسامة بدير، مدير أمن القاهرة، اللواء خالد يحيى، مدير مباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث مكبر لسرعة تحديد هوية الجناة، وضبط المتورطين في واقعة استشهاد العقيد وائل طاحون، مفتش بالأمن العام وسائقه بمنطقة الزيتون.