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أسماء ضحايا تجدد الخصومة الثأرية بين عائلتى الفضولة والمشايخ بسوهاج

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أسماء ضحايا تجدد الخصومة الثأرية بين عائلتى الفضولة والمشايخ بسوهاج أسماء ضحايا تجدد الخصومة الثأرية بين عائلتى الفضولة والمشايخ بسوهاج
توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج والتى أشرف عليها اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وقادها العميد أسعد الذكيرى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، والرائد مصطفى التهامى رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، أن الاشتباكات التى وقعت صباح اليوم بين عائلتى "الفضولة والمشايخ" بقرية الزرازرة بمركز دار السلام بسوهاج والتى نتج عنها مقتل 3 من الطرفين بسبب خصومة ثأرية بينهما، تعود أحداثها لشهر يناير من العام الحالى بسبب خلاف على حد فاصل أرض زراعية، نتج عنها مقتل محمد بطيخ نور الدين وينتمى لعائلة المشايخ.

تم الدفع بعدد من المدرعات، وتم الفصل بين الجانبين، وتبين من الفحص مقتل كل من مبارك عبده شاكر، ينتمى لعائلة المشايخ، والشاذلى محمد السمان، وصلاح متولى محمد، ينتميان لعائلة الفضولة وتم نقل الجثامين للمستشفى المركزى.

جارِ تحرير محضر بالواقعة وتم تعيين الخدمات الأمنية لملاحظة الحالة الأمنية بالمنطقة.

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مصر 365