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قائد الجيش الثالث ومحافظ السويس يضعان إكليل الزهور على النصب التذكارى

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قائد الجيش الثالث ومحافظ السويس يضعان إكليل الزهور على النصب التذكارى قائد الجيش الثالث ومحافظ السويس يضعان إكليل الزهور على النصب التذكارى
قام اللواء أركان حرب محمد عبد اللاه، قائد الجيش الثالث الميدانى، يرافقه اللواء العربى السروى، محافظ السويس، واللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء صباح اليوم، الأربعاء، بمنطقة عجرود بطريق السويس- القاهرة الصحراوى بمناسبة ذكرى تحرير وعيد سيناء.

بدأت المراسم بعزف النشيد الوطنى فى حضور جميع قيادات الجيش الثالث ومديرية أمن السويس، وقام كل من قائد الجيش والمحافظ ومدير الأمن بوضع إكليل زهور منفصلا كلا عن مؤسسته، أعقبه قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

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