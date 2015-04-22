أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
بعد اعتداء لاعبيه على صحفي.. إنبي: نحترم الإعلام -
سيد عبد الحفيظ: مشوار الدوري طويل.. وضغط المباريات سبب التدوير -
عماد وحيد: الروح والإصرار سر فوز الأهلي -
البدري: بتروجيت فريق مميز.. والدوري مازال طويلا -
مدرب الأهلي: كوليبالي استغل الفرصة جيدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الغربية تستعد لتشييع جثمان الشهيد العقيد وائل طاحون

Google+ Print
الغربية تستعد لتشييع جثمان الشهيد العقيد وائل طاحون الغربية تستعد لتشييع جثمان الشهيد العقيد وائل طاحون
اتشحت قرية النحارية التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية بالسواد، عقب استشهاد العقيد وائل طاحون رئيس مباحث قسم المطرية السابق فى الهجوم الإرهابى الذى استهدفه مساء أمس الثلاثاء بمنطقة المطرية.

واستعدت القرية لتشييع جثمان الشهيد فور وصول جثمانه عصر اليوم الأربعاء.

وأكد أقارب الشهيد، أنه كان يتمتع بخلق حسن وعلاقات طيبة بين جيرانه وأصدقائه وكان دائم الاتصال بهم ودائم على زيارة أقاربه بالقرية.

ومن المقرر أن يشيع جثمان الشهيد فور وصوله إلى القرية فى جنازة عسكرية يتقدمها القيادات الأمنية بالمحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365