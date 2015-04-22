الغربية تستعد لتشييع جثمان الشهيد العقيد وائل طاحون

اتشحت قرية النحارية التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية بالسواد، عقب استشهاد العقيد وائل طاحون رئيس مباحث قسم المطرية السابق فى الهجوم الإرهابى الذى استهدفه مساء أمس الثلاثاء بمنطقة المطرية.

واستعدت القرية لتشييع جثمان الشهيد فور وصول جثمانه عصر اليوم الأربعاء.

وأكد أقارب الشهيد، أنه كان يتمتع بخلق حسن وعلاقات طيبة بين جيرانه وأصدقائه وكان دائم الاتصال بهم ودائم على زيارة أقاربه بالقرية.

ومن المقرر أن يشيع جثمان الشهيد فور وصوله إلى القرية فى جنازة عسكرية يتقدمها القيادات الأمنية بالمحافظة.