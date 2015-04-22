وكيل صحة أسوان: طعّمنا 100% من الأطفال ضد الشلل حتى اليوم الثالث

تواصل اليوم، الأربعاء، مديرية الصحة بأسوان لليوم الرابع على التوالى فعالياتها ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بأنحاء المراكز الإدارية بمحافظة أسوان من منزل إلى منزل، وذلك للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وصرح اليوم الدكتور ممدوح الوشاحى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، لـ"اليوم السابع"، بأن حملة التطعيم قد حققت المستهدف بنسبة 100% مع نهاية اليوم الثالث للحملة، بينما تتواصل اليوم الجهود من خلال قيام فرق التطعيم المشاركة بعمل مراجعة لكافة أنحاء أسوان لتطعيم أى طفل من سن يوم لسن خمس سنوات سواء من أبناء محافظة أسوان أو من القادمين للمحافظة ضد شلل الأطفال.

وتستهدف الحملة القومية تطعيم جميع الأطفال من سن يوم لسن خمس سنوات الموجودين داخل محافظة أسوان بإجمالى 215.851 طفلاً وطفلة، بالإضافة إلى الأطفال الزائرين للمحافظة مع أسرهم، ويشارك فى حملة التطعيم نحو 1205 فرق ثابتة ومتحركة وفرق إشراف من وزارة الصحة.

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