وزير الخارجية يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء سامح شكرى وزير الخارجية، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة تستغرق عدة أيام للمشاركة في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى والذى سيعُقد مطلع الأسبوع المقبل ، كما يلتقى نظيره الأمريكي جون كيري وعدد من المسئولين .

ومن المقرر أن يبحث شكري خلال الاجتماع موقف مصر من قضية الأسلحة النووية، وهو نزع السلاح ومنع انتشاره والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتأكيد على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل.

ويعرض شكري ترشح مصر لمقعد عضوية غير دائم فى مجلس الأمن للعامين 2016 – 2017، كما يلتقى الجانب الأوروبى والآسيوى والإفريقى والأمريكى وأمريكا اللاتينية، إلى جانب بحث العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن على كافة الأصعدة وكيفية تطويرها مع وزير الخارجية الأمريكى، وبحث الأوضاع في الدول العربية خاصة اليمن .