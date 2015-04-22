وصول نجيب ساويرس إلى معهد الأمناء للإدلاء بأقواله في “خلية الماريوت”

وصل، منذ قليل، إلى قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، رجل الأعمال الشهير “نجيب ساويرس” تمهيدًا للإدلاء بأقواله، كشاهدٍ للنفى فى إعادة محاكمة متهمى القضية المعروفة اعلاميًا بـ”خلية الماريوت” .

وتشهد قاعة المحكمة بمعهد الأمناء حالة من التعزيزات الأمنية، تزامنًا مع وصول ساويرس.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.