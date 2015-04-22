مصرع 3 أشخاص إثر اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقرية الزرازرة بسوهاج

​نشبت اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقرية الزرازرة في محافظة سوهاج، أسفرت عن مصرع 3 أشخاص، بعد تجدد خصومة ثأرية بين العائلتين، تبادل خلالها إطلاق نار كثيف نتج عنه توقف امتحانات القرائية بجميع قرى و مراكز المحافظة.

وقال عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن 168 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث والرابع الابتدائى يؤدون اليوم امتحان القرائية بجميع قرى ومراكز المحافظة فى إطار الاحتفال بيوم القرائية على مستوى الجمهورية .

وأضاف أن مدرسة الزرازرة الابتدائية بمركز دار السلام توقفت بها الامتحانات، نظرا لوجود إطلاق نار كثيف فى القرية بعد تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين

وأكد مصدر أمنى لوكالة أونا أن الاشتباكات جمعت عائلتى الفضولة و المشايخ بقرية الزرازرة دائرة مركز شرطة دار السلام، وأسفرت عن مصرع 3 أشخاص وإصابة ربة منزل بطلق نارى.