الشركة القابضة لمياه الشرب تقرر تشغيل المحطات المتوقفة بقنا

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن تشغيل محطات المياه المتوقفة بمحافظة قنا، وذلك بعد انقلاب ناقلة محملة بالفوسفات أسفل كوبرى دندرة.

وأكدت الشركة فى بيان لها اليوم استمرار رفع حالة الطوارئ، وقيام المعمل بأخذ عينات فى محيط مأخذ المحطات كل نصف ساعة للاطمئنان على سلامة المياه .

وكان العميد محيى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، قد أكد أنه تم إعلان حالة الطوارئ بمحطات مياه بمحافظة قنا، وذلك بعد انقلاب ناقلة محملة بالفوسفات أسفل كوبرى دندرة.

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