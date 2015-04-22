مهاجم بورتو بعد سداسية بايرن: واجهنا فريقا أخر في مباراة الذهاب

(إفي): أكد الكولومبي جاكسون مارتينيز مهاجم بورتو البرتغالي أن فريقه كان يعلم أن بايرن ميونخ الألماني سيتدراك الأخطاء التي كبدته خسارة مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (3-1) وأن أدائه سيختلف على ملعبه إيابا.

وشدد مارتينيز على صعوبة مواجهة فريقا مثل بايرن ميونيخ وأن أداء الأخير في مباراة الذهاب كانت خادعة بالنسبة لفريقه وذلك بعد خسارة بورتو بستة أهداف دون رد يوم الثلاثاء وخروجه رسميا من المسابقة.

قال اللاعب الدولي في تصريحات صحفية عقب المباراة، "كنا نعرف أنهم سيتداركون الأخطاء التي ارتكبوها على ملعبنا".

وأضاف "بالمستوى الذي قدمناه في الشوط الثاني، رأينا ما كان بإمكاننا تحسينه في الشوط الأول".

وسجل جاكسون هدف فريقه الوحيد في المباراة والثامن له في النسخة الحالية من البطولة ليتقاسم صدارة الهدافين مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.