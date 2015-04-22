ألونسو: أتمنى فوز ريال مدريد على أتليتكو

أكد شابي ألونسو لاعب بايرن ميونيخ الألماني أنه يتمنى تأهل فريقه السابق ريال مدريد للدور نصف النهائي من المسابقة حين يصطدم بأتليتكو مدريد الأربعاء في دوري الأبطال.

وشدد ألونسو على أنه يتمنى كل التوفيق لزملاؤه السابقين في النادي الملكي في مباراة الدربي أمام أتليتكو وذلك بعد تأهله للدور نصف النهائي مع بايرن بسحق بورتو 6-1 في مباراة الإياب من ربع النهائي يوم الثلاثاء.

في تصريحات نشرتها صحيفة (ماركا) الإسبانية قال ألونسو ردا على رأيه بشأن لقاء ريال مدريد وأتليتكو:"أميل لريال مدريد في الدربي، أتمنى أن يتأهلوا للدور المقبل".

وأضاف "ريال مدريد ناد عظيم، الخبرات التي اكتسبتها هناك مازالت عالقة في ذهني حتى اللحظة".

وأتم "لدي العديد من الأصدقاء هناك".

وكان ألونسو قد انتقل مطلع الموسم الحالي إلى بايرن ميونيخ من ريال مدريد بعد أن نال لقب دوري الأبطال مع الأخير بالفوز على أتليتكو في نهائي مدينة لشبونة البرتغالية 4-1.