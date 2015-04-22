ماركا: إبراهيموفيتش طلب الانضمام لريال مدريد

زعمت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش طلب من إدارة نادي برشلونة أن يسمحوا له بالانتقال لريال مدريد مع انتهاء موسم 2009-2010.

وأشارت الصحيفة إلى أن إبرا طلب من ساندرو روسيل (رئيس برشلونة بعد ذلك) أن ينتقل لريال مدريد بسبب عدم مشاركته أساسيا بالمباريات تحت قيادة مدرب البلوجرانا وقتها جوزيب جوارديولا، ولأنه يريد أن يلعب مرة أخرى تحت قيادة جوزيه مورينيو الذي تولى قيادة النادي الملكي مع نهاية ذلك الموسم بعد الفوز بدوري الأبطال مع إنتر ميلان.

وأكدت الصحيفة أن إبرا تحدث مع روسيل وقال له صراحة "أريد الانضمام لريال مدريد".

"ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي أرى نفسي ملائما له.. أحب مورينيو، ولكن عليك أن تتصل بهم وتبلغهم بذلك".

ووفقا للسيرة الذاتية لإبرا فإن روسيل رد عليه وقتها قائلا:"كل الخيارات مقبولة لدينا، عدا الانتقال لريال مدريد".

ويلعب إبرا حاليا موسمه الثالث مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي منذ أن انتقل له صيف 2012 من ميلان الإيطالي.