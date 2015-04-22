حزب المؤتمر يُدين حادث استشهاد مفتش الأمن العام بالقاهرة



> أدان المهندس جمال حنفي نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة ، الحادث الإرهابى الخسيس الذى تسبب فى استشهاد العقيد وائل طاحون مفتش الأمن العام بإدارة البحث الجنائى بالقاهرة ومجند مساء أمس الثلاثاء، إثر قيام مجهولين بإطلاق النيران عليه أسفل منزله بمنطقة حلمية الزيتون،داعيا من الله يتغمد الشهيد برحمته ويلهم اهله الصبر والسوان.

وأكد نائب رئيس الحزب، أن هذا الحادث الارهابى يأتى بعد الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسى بالسجن المؤبد 20 عاما و12 اخرين فى قضية الإتحادية، متوقعا ان تزداد العمليات الإرهابية من جانب جماعة الاخوان وانصارها للرد على حبس رئيسهم المعزول.

وأشار، إلى ان مثل هذه العمليات الإرهابية لن ترهب الشعب المصرى، ولكنها ستزيده اصرارا على مواجهة هذا الإرهاب الأسود الذى يستهدف أبناء الوطن من رجال الشرطة والجيش والمواطنين الأبرياء، مؤكدًا ان المصريين لن يتخلوا على رئيسهم ومؤسسات الدولة فى حربهم على الإرهاب حتى استئصاله من كل جذوره.