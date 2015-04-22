أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
بعد اعتداء لاعبيه على صحفي.. إنبي: نحترم الإعلام -
سيد عبد الحفيظ: مشوار الدوري طويل.. وضغط المباريات سبب التدوير -
عماد وحيد: الروح والإصرار سر فوز الأهلي -
البدري: بتروجيت فريق مميز.. والدوري مازال طويلا -
مدرب الأهلي: كوليبالي استغل الفرصة جيدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

حزب المؤتمر يُدين حادث استشهاد مفتش الأمن العام بالقاهرة

Google+ Print
حزب المؤتمر يُدين حادث استشهاد مفتش الأمن العام بالقاهرة حزب المؤتمر يُدين حادث استشهاد مفتش الأمن العام بالقاهرة


> أدان المهندس جمال حنفي نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة ، الحادث الإرهابى الخسيس الذى تسبب فى استشهاد العقيد وائل طاحون مفتش الأمن العام بإدارة البحث الجنائى بالقاهرة ومجند مساء أمس الثلاثاء، إثر قيام مجهولين بإطلاق النيران عليه أسفل منزله بمنطقة حلمية الزيتون،داعيا من الله يتغمد الشهيد برحمته ويلهم اهله الصبر والسوان.

وأكد نائب رئيس الحزب، أن هذا الحادث الارهابى يأتى بعد الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسى بالسجن المؤبد 20 عاما و12 اخرين فى قضية الإتحادية، متوقعا ان تزداد العمليات الإرهابية من جانب جماعة الاخوان وانصارها للرد على حبس رئيسهم المعزول.

وأشار، إلى ان مثل هذه العمليات الإرهابية لن ترهب الشعب المصرى، ولكنها ستزيده اصرارا على مواجهة هذا الإرهاب الأسود الذى يستهدف أبناء الوطن من رجال الشرطة والجيش والمواطنين الأبرياء، مؤكدًا ان المصريين لن يتخلوا على رئيسهم ومؤسسات الدولة فى حربهم على الإرهاب حتى استئصاله من كل جذوره.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا