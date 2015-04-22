أمن البحيرة يلقى القبض على هارب من سجن وادى النطرون

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط هارب من سجن وادى النطرون من مؤبد.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة، التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث من ضبط "ع-ك-ع-م-م" نقاش هارب من سجن 440 وادى النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 فى القضية رقم 6787/2008 جنايات مركز السنبلاوين "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.

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