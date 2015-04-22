5 سنوات سجن لمدير تنظيم حى الهرم السابق لاتهامه بالتزوير

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة مدير تنظيم حى الهرم السابق وآخرين، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بالتزوير.

ترجع وقائع القضية لورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية، تفيد قيام كل من (ع.ع) مدير إدارة التنظيم السابق بحى الهرم و(ك.ف) مدير الإدارة الهندسية لحى الهرم بالاتفاق مع أحد المواطنين (ع.ش) مالك أحد العقارات بشارع ترعة المريوطية وإصدار ترخيص هدم للعقار من حى الهرم، وذلك بالرغم من أن العقار يقع بدائرة اختصاص مدينة كفر غطاطى ومنشأة البكارى، وذلك للتحايل وعدم استصدار موافقة مديرية الزراعة بالجيزة، كون العقار مقام على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى، الأمر الذى يمكن صاحب الترخيص من هدم العقار بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وخلال عام 2011 تم عرض المحضر على النيابة العامة والتى أحالتها لمحكمة الجنايات خلال عام 2014، وبتاريخ 26/ 3/ 2015 حكمت محكمة جنايات القاهرة حضورياً على المتهمين الثلاثة بالسجن المُشدد خمس سنوات ومصادرة المحررات المزورة.

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