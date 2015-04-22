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اليوم.. محميات البحر الأحمر تحتفل بـ”يوم الأرض” بجزيرة أبو منقار

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اليوم.. محميات البحر الأحمر تحتفل بـ”يوم الأرض” بجزيرة أبو منقار اليوم.. محميات البحر الأحمر تحتفل بـ”يوم الأرض” بجزيرة أبو منقار

محافظة البحر الأحمر

تنظم وزارة البيئة ممثلة فى قطاع محميات البحر الأحمر بالاشتراك مع إحدي مراكز الغوص، حملة نظافة ببعض الجزر البحرية بالغردقة التى تتمتع بأنظمة بيئية ذات حساسية عالية، مثل جزيرة أبو منقار التى تنمو على شواطئها غابات المانجروف، وذلك فى إطار المشاركة فى الاحتفالات الخاصه بيوم الأرض.

وقال الدكتور ياسر سعيد مدير المحميات الشمالية بالبحر الأحمر، أن جزيرة أبو منقار هى الجزيرة الوحيدة بسواحل الغردقة التى ينمو عليها نبات المانجروف، مؤكدا أن حملة نظافتها لإزالة أى مخلفات أو أكياس بلاستيكية تكون قد حملتها التيارات البحرية وعلقت بجزور النبات المانجروف لحمايته ولأهميته للبيئة البحرية كمناطق لتكاثر الأسماك والطيور وكمناطق حاضنة لصغار الأسماك واللافقاريات البحرية.

وأكد الدكتور أحمد غلاب مدير المتابعة الساحلية،أن حملة النظافة سوف تقام اليوم  بمشاركة العديد من المتطوعين والمجتمع المحلى ومجتمع الغوص فى الاحتفال بفاعليات يوم الأرض ولتنمية الوعى البيئى لمستخدمى الموارد الطبيعية والتعريف بأهمية البيئة والحفاظ عليها.

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