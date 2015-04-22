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الخارجية الإيرانية تشيد بإعلان إنهاء عاصفة الحزم على اليمن

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الخارجية الإيرانية تشيد بإعلان إنهاء عاصفة الحزم على اليمن الخارجية الإيرانية تشيد بإعلان إنهاء عاصفة الحزم على اليمن

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

 

أشادت إيران بإعلان التحالف العربي بقيادة ، إنهاء العملية العسكرية في اليمن ” عاصفة الحزم”.

ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وفق ما نقلته وكالة “فارس” الإيرانية، اليوم الأربعاء، وقف العملية بالتطور الإيجابي، معلنا استعداد طهران لإرسال مساعدات إنسانية فورية والمساعدة في انطلاق الحوار بين اليمنيين للتوصل إلى تشكيل حكومة شاملة .

وأكد ظريف على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن إيران على استعداد للمساعدة بهذا المجال.

من جانبها ،أبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم ترحيبها بوقف الهجمات الجوية على اليمن، قائلة”كنا قد أعلنا في السابق أنه لا يمكن حل أزمة اليمن بالخيار العسكري، وبالتأكيد أن وقف إطلاق النار ووضع حد لقتل الأبرياء العزل يعتبر خطوة إلى الأمام”.

وأعربت أفخم عن أملها باتخاذ إجراءات في أسرع وقت لإرسال المساعدات الإنسانية وتهيئة الأجواء لبدء حوار شامل بين الأحزاب والفصائل اليمنية من أجل تشكيل حكومة شاملة .

وأضافت نأمل أن تساعد جميع الأطراف اليمنية على إحراز تقدم في أوضاع البلد.

يأتي ذلك في الوقت الذي رحب فيه البيت الأبيض بإعلان التحالف العربي الذي تقوده السعودية بانتهاء الطلعات الجوية لعملية عاصفة الحزم التي تشنها في اليمن.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض اليستير باسكي، إن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لاستئناف العملية السياسية بمساعدة الأمم المتحدة وتسهيل المساعدات الإنسانية.

وقد أعلنت قيادة التحالف العربي انتهاء عملية عاصفة الحزم التي شنتها ضد الحوثيين في اليمن ، وبدء عملية أطلقت عليها إعادة الأمل”.

أ ش أ

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