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مقتل 3 مدنيين وإصابة 21 فى انفجار استهدف جنازة بشمال العراق

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مقتل 3 مدنيين وإصابة 21 فى انفجار استهدف جنازة بشمال العراق مقتل 3 مدنيين وإصابة 21 فى انفجار استهدف جنازة بشمال العراق
ذكرت الشرطة العراقية اليوم الأربعاء أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 21 آخرون الليلة الماضية جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مراسم تشييع جنازة مواطن تركمانى وسط مدينة كركوك 250 كم شمالى بغداد.

وأبلغت مصادر فى الشرطة وكالة الأنباء الألمانية، أن عبوة ناسفة انفجرت الليلة الماضية أثناء تشييع جنازة مواطن تركمانى من أهالى قرية ينكجا بقضاء الطوز أدت لمقتل 3 مدنيين وإصابة 21 جروح أربعة منهم حالتهم خطيرة.
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