سكاى نيوز: مقتل 65 من الحوثيين فى معارك مع القبائل بـ"شبوة" اليمنية

أعلنت سكاى نيوز وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء عن مقتل 65 من المسلحين الحوثيين فى معارك مع مقاتلى القبائل فى مديرية مجزر بمحافظة شبوة اليمنية.

وبدأت هذه الإشتباكات بعد أعلنت قيادة التحالف العربى المشترك مساء أمس، الذى تقوده المملكة العربية السعودية ضد الميليشيات الحوثية باليمن، رسميا انتهاء عملية "عاصفة الحزم" بعد تحقيق أهدافها بالجمهورية اليمنية، وبدء عملية "إعادة الأمل" لتحقيق أهداف عدة وفق قرار مجلس الأمن، مشددة على سرعة استئناف العملية السياسية فى اليمن.

>