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الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدًا

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الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدًا الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدًا

صورة أرشيفية

 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس طقس ربيعي لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج بهما من ثلاثة إلى أربعة أمتار والرياح على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 12 23
> الإسكندرية 14 20
> مطروح 14 20
> بورسعيد 15 21
> دمياط 15 20
> بلطيم 15 20
> الإسماعيلية 16 24
> السويس 16 25
> العريش 15 21
> نخل 14 26
> طابا 18 26
> الطور 18 26
> مرسى علم 21 34
> الغردقة 20 31
> شرم الشيخ 22 31
> رفح 16 21
> كاترين 12 24
> سيوة 14 26
> المنيا 16 30
> الفيوم 14 24
> رأس سدر 18 28
> أبوسمبل 18 35
> وسط الدلتا 12 23
> أسيوط 14 28
> سوهاج 14 30
> الأقصر 20 32
> أسوان 21 34
> شلاتين 19 34
> حلايب 21 30
> الوادى الجديد 20 30
> قنا 16 29
> نويبع 16 24
> السلوم 12 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 41
> المدينة 24 37
> الرياض 25 39
> المنامة 28 33
> أبوظبى 21 38
> الدوحة 28 38
> الكويت 25 36
> دمشق 8 16
> بيروت 15 19
> عمان 10 15
> القدس 13 23
> غزة 16 21
> بغداد 17 29
> مسقط 26 26
> صنعاء 11 11
> الخرطوم 28 28
> طرابلس 14 14
> تونس 16 16
> الجزائر 13 13
> الرباط 11 11
> نواكشوط 21 21

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -1 8
> اسطنبول 5 12
> اسلام اباد 18 34
> نيودلهى 22 40
> جاكرتا 24 30
> بكين 15 29
> كوالامبور 25 34
> طوكيو 12 21
> أثينا 12 18
> روما 11 20
> باريس 7 19
> مدريد 7 24
> برلين 4 19
> لندن 7 17
> مونتريال 4 7
> موسكو 4 11
> نيويورك 7 11
> واشنطن 8 15

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