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القبض على متهم بقتل جندى بالعريش

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القبض على متهم بقتل جندى بالعريش القبض على متهم بقتل جندى بالعريش
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم فى بيان لها، عن ضبط متهم بقتل جندى، وأشار البيان إلى أنه وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان العريش، مفادها أن أحد العناصر الإرهابية ويدعى "أيمن م ج ا"، والمطلوب ضبطه فى القضية، جنايات عسكرية شمال سيناء، والمتهم فيها بقتل مجند بالقوات المسلحة والذى كان معينا بخدمة تأمين سنترال العريش إبان أحداث 30/6/2013 متواجد بمنطقة سوق الخميس دائرة القسم، وقامت قوة من ضباط مباحث القسم مدعومة بقوات الأمن المركزى من ضبطه .

كما قامت حملة مشتركة من ضباط إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع الأمن الوطنى مدعومة بقوات من الأمن المركزى وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط كل من "أحمد ع ص س"، و"يوسف س م س "، و"يحيى ع س س"، والمذكورين ضمن عناصر تنظيم الإخوان الإرهابية والعناصر المتطرفة ومن المحرضين على أعمال العنف ضد قوات الأمن والمنشآت العسكرية ومزاولة جميع أنشطتها الإرهابية.
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