القبض على عاطل قام بقتل كهربائى بطلق نارى بالقليوبية

تمكنت قوات الأمن بالقليوبية من القبض على عاطل قام باستدراج كهربائى وأطلق عليه طلق نارى فأرداه قتيلا، تم تحرير محضر بالوقعة وتوالت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير الأمن بلاغ من هيثم منير لحظى 16 سنة استورجى، بقيام شعبان ع 18 سنة عاطل باستدراجه وصديقه مينا م. 24 سنة كهربائى خلف المعهد العالى للتكنولوجيا بطريق عزبة الأبيض – القلج - دائرة المركز، وقيامه بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته محدثا إصابة صديقه التى أودت بحياته.

وباستهداف مسكن المتهم المذكور تبين عدم تواجده وفى وقت لاحق تبلغ للمركز من قسم شرطة المرج بضبطه حال تشاجره مع أحد المواطنين بدائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش .

وبمواجهته اعترف بواقعة القتل بذات السلاح المضبوط حوزته وعلل ذلك لوجود خلافات مالية سابقة بينه وبين المجنى عليه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 21 أحوال مركز الخانكة.. ملحقا للمحضر الأصلى .. وجار العرض على النيابة العامة.