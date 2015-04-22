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محمد العرابى: عاصفة الحزم أجبرت الحوثيين على الحوار وبناء اليمن من جديد

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محمد العرابى: عاصفة الحزم أجبرت الحوثيين على الحوار وبناء اليمن من جديد محمد العرابى: عاصفة الحزم أجبرت الحوثيين على الحوار وبناء اليمن من جديد
قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إن إعلان وقف معركة عاصفة الحزم يؤكد أن المرحلة العسكرية قد انتهت وبدأت معها المرحلة السياسية، التى سيعقبها مرحلة الاقتصاد وبناء اليمن من جديد بعد جلوس جميع الأطراف على مائدة الحوار.

وأضاف العرابى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن استمرار معركة عاصفة الحزم لن يحدث أى نتائج جذرية أخرى، لأنها حققت جميع أهدافها، وأحدثت خسائر للحوثيين، موضحا أن العمل العسكرى كان ضرورة، والأهم الآن دفع جميع الأطراف للجلوس فى هذا الحوار السياسى فى اليمن.

كانت فضائية "العربية الحدث"، قد أفادت فى خبر عاجل لها، أن قيادة التحالف العربى المشترك الذى تقوده المملكة العربية ضد المليشيات الحوثية باليمن، أعلنت عن انتهاء عملية "عاصفة الحزم" بعد تحقيق أهدافها بالجمهورية اليمنية، وبدء عملية "إعادة الأمل لتحقيق أهداف عدة وفق قرار مجلس الأمن".

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مصر 365

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