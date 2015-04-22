"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة وطقس ربيعى على الوجه البحرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، انخفاضاً آخر فى درجات الحرارة ليسود طقس ربيعى لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً.

كما يتوقع ظهور بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط فى نهاية الفترة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى ثلاثة أمتار، أما البحر الأحمر فتكون معتدلة، أما ارتفاع الموج به من متر إلى مترين والرياح على البحرين شمالية غربية.

ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر..

القاهرة

والإسكندرية

ومطروح

وبورسعيد

ودمياط

وبلطيم

والإسماعيلية

والسويس

والعريش

شرم الشيخ

رفح

وكاترين

وسيوة

المنيا

والفيوم

الأقصر

وأسوان

وشلاتين

وحلايب

الوادى الجديد

وقنا

ونويبع

والسلوم

الصغرى 14 العظمى 28،الصغرى 15 العظمى 25،الصغرى 14 العظمى 23،الصغرى 16 العظمى 22،الصغرى 16 العظمى 21،الصغرى 17 العظمى 21،الصغرى 14 العظمى 28،الصغرى 15 العظمى 29،الصغرى 14 العظمى 25، والصغرى 23 العظمى 31،والصغرى 15 العظمى 29،الصغرى 12 العظمى 26،الصغرى 13 العظمى 29،الصغرى 13 العظمى 33،الصغرى 15 العظمى 30،الصغرى 17 العظمى 39،الصغرى 21 والعظمى 40،الصغرى 22 العظمى 33،الصغرى 24 العظمى 29، والصغرى 16 العظمى 38،الصغرى 19 العظمى 39،الصغرى 17 العظمى 34،الصغرى 13 العظمى 22.