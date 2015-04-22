"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة وطقس ربيعى على الوجه البحرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، انخفاضاً آخر فى درجات الحرارة ليسود طقس ربيعى لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما يتوقع ظهور بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط فى نهاية الفترة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى ثلاثة أمتار، أما البحر الأحمر فتكون معتدلة، أما ارتفاع الموج به من متر إلى مترين والرياح على البحرين شمالية غربية.
ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر..