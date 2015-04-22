طلاب "مصر الخير" يصلون اليوم من أمريكا بعد فوزهم بمسابقة الروبوت الدولية

يصل مطار القاهرة، فى السادسة من مساء اليوم الأربعاء، طلاب مؤسسة مصر الخير الفائزين بالمركز الأول فى أكبر مسابقة دولية للروبوتات "فكس"، والتى أقيمت بولاية كنتاكى بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة أكثر من 420 فريقًا يمثلون 34 دولة مختلف أنحاء العالم.

وحصل طلاب قسم Engineering categoryبمدرسة السويس الصناعية الفنية المتقدمة لصناعة البتركيماويات، على جائزة المحكمين Judge's Award بمسابقة فكس لأول مرة فى تاريخ الوطن العربى مع أول مشاركة لمصر فى المسابقة.

وسيكون فى استقبال الطلاب الفائزين، وفد من مؤسسة مصر الخير، كما يستقبلهم الأحد المقبل الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب بمكتبه، وسيقوم بتكريمهم وعقد مؤتمر صحفى لهم.

وقال أحمد فوزى، أحد الطلاب الثلاثة المصريين المشاركين فى المسابقة، مسئول السوفت وير والبرمجة داخل جهاز الروبوت الذى تولى تصنيعه بالاشتراك مع زملاؤه، إن لجنة التحكيم أيدت إعجابها الشديد بتصميم الروبوت، الذى تم تقدميه كما أبدوا انبهارهم الشديد بنظام السوفت وير والتحكم فى التصميمات من خلال الريموت كنترول، مشيرًا إلى أنه يشعر بالفخر هو وزملائه بعد أن رفعوا اسم بلدهم عاليًا.

وأضاف، أن الفريق تلقى أول تدريباته منذ ما يقرب من 7 أشهر تقريباً، وذلك من خلال عمل تجارب عملية علىVEX SKY RISE، وهى المهمة المؤهلة للمسابقة، وذلك من خلال تشغيل الروبوت وتجميعه بواسطة فريق العمل، حيث إن كل فرد من أفراد الفريق له مهام خاصة بالتشغيل، إما هارد وير، أو سوفت وير وبرمجة.

وأضاف أحمد فوزى، أن مؤسسة "مصر الخير" التى تولت مسئولية التدريب وفرت جهاز "KIC" آخر لنتمكن من التدريب بشكل موسع، كما تحملت المؤسسة تكاليف السفر كاملة، مشيراً إلى أن مدة التدريب اليومية كانت تبدأ بعد انتهاء اليوم الدراسى فى تمام الساعة الواحدة ظهراً، وتنتهى فى تمام الساعة الخامسة تقريباً، مضيفاً أنه يسعى لاستكمال دراسته بالخارج والحصول على دكتوراه فى البرمجة والسوفت وير.

وقال الطالب أحمد شعبان، العضو الثانى فى الفريق وأحد المسئولين عن أعمال الهارد وير المتمثلة فى تفكيك وتشغيل الروبوت، إن الهدف الأول والأساسى من الالتحاق بالمسابقة كان هو إثبات قدرة الطالب المصرى وتشريف مصر ورفع اسمها عالياً فى الخارج، مشيراً إلى أن مؤسسة مصر الخير تحملت النفقات الخاصة بالمسابقة، إضافة إلى رعاية الطلاب.

وأشار أحمد شعبان، إلى أن جهاز الروبوت الذين قاموا بتصنيعه متخصص فى الأعمال الشاقة والصعبة داخل مواقع عمل ومصانع الأسمدة والكيماويات والبترول والكوك وغيرها، خاصة فى الأماكن التى يصعب على العامل العادى الوصول إليها، موضحًا أنه سيتم تطويره بشكل أكبر واستخدامه فعلياً فى مواقع العمل.



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أحد الطلاب الفائزين فى المسابقة الدولة



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طلاب مؤسسة مصر الخير



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طلاب مؤسسة مصر الخير الفائزون خلال عرض مشروعاتهم



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الطلاب الفائزون بالمسابقة الدولية