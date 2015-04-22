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بالصور.. طلاب يبتكرون جهازا يحمى يد عامل النجارة من البتر أثناء عمله

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ابتكر 3 طلاب بالمدرسة الفنية التكنولوجية المتقدمة للصيانة، جهازا جديدا يمكن من خلاله حماية يد عامل النجارة من البتر أثناء عمله على "المنشار"، وذلك من خلال وضع حساسات فى الجهاز يمكنها استشعار الشحنات الكهربائية داخل جسم الإنسان ومن ثم يتوقف الجهاز فى الحال.

كما تمكنوا من تصنيع جهاز صغير يتم تركيبه بشكل فعلى بالأجهزة لضمان حماية الإنسان من المخاطر، حيث يشارك الطلاب فى مسابقة "صنعتى" للحصول على تمويل لتنفيذ مشروعهم على أرض الواقع.

وقال الطالب محمد عادل، أحد الطلاب المشاركين فى الابتكار، لـ"اليوم السابع"، إنه شارك العام الماضى فى المسابقة وحصل هو وزملاؤه على المركز الأول فى المسابقة، وحصلوا على جائزة مادية قدرها 10 آلاف جنيه، وسافروا إلى دولة الكويت لتمثيل عربيا، مشيرا إلى أنه يسعى من خلال اختراعه فى الحصول على التمويل المقدم من رعاة المسابقة.

أحد الطلاب خلال عرض الجهاز -اليوم السابع -4 -2015
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أحد الطلاب خلال عرض الجهاز

الطلاب خلال إعداد وتجميع الجهاز -اليوم السابع -4 -2015
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الطلاب خلال إعداد وتجميع الجهاز

أحد الطلاب المبتكرين لجهاز البتر -اليوم السابع -4 -2015
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أحد الطلاب المبتكرين لجهاز البتر


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مصر 365

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