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محلب يلتقى سكرتير رابطة "الآسيان" على هامش مشاركته بقمة جاكرتا

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محلب يلتقى سكرتير رابطة "الآسيان" على هامش مشاركته بقمة جاكرتا محلب يلتقى سكرتير رابطة "الآسيان" على هامش مشاركته بقمة جاكرتا
التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بسكرتير عام رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"،‏‫ على هامش مشاركته فى القمة الأفروآسيوية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد المهندس إبراهيم محلب على العلاقات التاريخية القوية التى تربط ودول التجمع، والتطور الكبير فى هذه العلاقات فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتطلع مصر لتعزيز علاقتها فى الفترة المقبلة على مسارين، الأول بإقامة علاقة مؤسسية مع الرابطة من خلال الانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون، تمهيدًا للحصول على وضعية "شراكة الحوار"، والثانى من خلال دفع العلاقات الثنائية مع دول الرابطة فى مختلف المجالات.

وأشار محلب إلى أن مصر تسعى إلى دفع العلاقات مع تجمع "الآسيان" إلى آفاق جديدة، بحيث يتم زيادة التبادل التجارى، وجذب مزيد من الاستثمارات من دول التجمع إلى مصر، كما تم تناول التطورات الاقتصادية، وتوجهات السياسة الاقتصادية المصرية، وعرض نتائج مؤتمر شرم الشيخ، ولا سيما فيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى التى تسعى مصر لجذب الاستثمارات لها.

كما أكد محلب على إمكانية تعزيز التعاون فى مجالات التعليم والتدريب الفنى، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن استفادة مصر من خبرات دول التجمع من أجل خلق فرص عمل للشباب.

من جانبه، رحب السكرتير العام لتجمع "الآسيان" بالتعاون مع مصر فى المجالات المقترحة، خاصة فى مجال التعليم والتدريب الفنى، والحفاظ على التراث، وتنشيط السياحة، وكذا تناول قضايا مثل التغيرات المناخية، والحفاظ على الأمن، والحرب ضد الإرهاب، مؤكدًا اتساع مجال التعاون التجارى والاستثمارى بين دول التجمع ومصر، وتطلعهم للدخول كشريك فى تنمية محور قناة السويس، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

كما رحب المسئول الآسيوى بدراسة الطلب المصرى بتوقيع اتفاق معاهدة الصداقة والتعاون، تمهيدًا للحصول على وضعية "شراكة الحوار"، الأمر الذى سيساعد على استفادة مصر من برامج التعاون والمشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة التى تطبقها وتنفذها الرابطة.


>- انطلاق فعاليات القمة "الأفروآسيوية " بإندونيسيا.. وكلمة محلب بعد قليل
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