محلب يبحث مع نظيره اليابانى سبل دعم العلاقات على هامش قمة جاكرتا

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، برئيس وزراء اليابان، شينزو آبى، وذلك على هامش مشاركته فى القمة الأفروآسيوية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى.

فى بداية اللقاء أكد رئيس الوزراء عمق العلاقات المصرية اليابانية، والتى كانت دوما تتسم بالود والصداقة، وشملت العديد من أطر التعاون الاقتصادى والسياسى، والتبادل العلمى والثقافى، مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز تلك العلاقات فى مختلف المستويات.

وقال محلب: نتطلع لمتابعة نتائج زيارة رئيس الوزراء اليابانى الأخيرة للقاهرة، والتى تعد علامة بارزة فى تاريخ العلاقات بين البلدين، مؤكدا أهمية الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى اليابان، والتى ستحرز تقدما إيجابيا ملحوظا فى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أمل مصر فى تعزيز العلاقات فى الفترة القادمة، وتشجيع الاستثمارات اليابانية فى مصر، خاصة فى ضوء التشريعات الجديدة، التى تم إصدارها، والتى تهدف إلى إزالة العوائق أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، للاستفادة من حجم السوق المصرى الكبير، والمزايا التصديرية، لعدد من الأسواق المجاورة فى الدول العربية وأوربا وإفريقيا.

وأعرب المهندس إبراهيم محلب عن تقدير الحكومة المصرية للمشروعات التنموية التى تقوم اليابان بتمويلها فى مصر، وفى مقدمتها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والمتحف المصرى الكبير، الذى تتطلع الى استكماله بالتعاون مع الجانب اليابانى، بالإضافة إلى مستشفى الأطفال الجامعى بأبو الريش، ومشروع الربط الكهربائى لشمال الدلتا، والخط الرابع لمترو الأنفاق.

وأكد رئيس الوزراء، على أهمية التنسيق بين البلدين فى مواجهة الإرهاب بهذه المرحلة، خاصة أن البلدين كان لهما ضحايا من العمليات الإرهابية، مشيرا إلى أن مصر فى الوقت الذى تكافح فيه الإرهاب، يتم بناء البلد، وتحقيق التنمية فى مجالات عديدة، ونعتمد على أصدقائنا فى تحقيق ذلك، وفى مقدمتهم اليابان، موجها الدعوة لرئيس الوزراء اليابانى للمشاركة فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، بشهر أغسطس المقبل.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اليابانى عن ترحيبهم بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان، التى ستعد تتويجا للعلاقات الوطيدة بين البلدين، كما عبر عن ترحيبه بالتعاون فى تنفيذ المقترحات التى قدمها المهندس إبراهيم محلب، وفى مقدمتها دعم عمل اللجنة المشتركة المعنية بتنفيذ المتحف المصرى الكبير، والمشاركة فى مشروعات تنمية منطقة قناة السويس.

وأشار رئيس الوزراء اليابانى إلى أنه ستكون هناك زيارات وزارية يابانية إلى القاهرة، للعمل على تدعيم التعاون فى مجالات التعليم الفنى والتدريب، مؤكدا تقدير الحكومة اليابانية للجهود المصرية فى مجالات تحسين مناخ الاستثمار، بإصدار قانون الاستثمار الجديد، الذى يفتح لليابان مجالا للمشاركة فى قطاعات الطاقة والكهرباء، وغيرها.

كما أعرب عن تقدير بلاده للخطوات الديمقراطية التى تخطوها مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والخطوات الجارية لاستكمال خريطة الطريق، بإجراء الانتخابات البرلمانية، ووجه التهنئة لرئيس الوزراء على نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، معبرا عن تقديرهم للجهود الأمنية التى تتخذها مصر، وهو ما يفتح مجالا لقدوم مزيد من السائحين اليابانيين لمصر.

كما وجه رئيس وزراء اليابان الدعوة فى آخر اللقاء للمهندس إبراهيم محلب لزيارة اليابان، وقدم تعازيه لمصر على ضحايا الإرهاب فى سيناء، مشيرا إلى أن اليابان تبذل جهودا فى مجال التعاون مع مصر ودول العالم من أجل مكافحة الإرهاب.

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