غدا..ندوة عن معجم البابطين لشعراء العربية بمكتبة الإسكندرية

تعقد مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعرى بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية غدا الخميس، ندوة حول "معجم البابطين لشعراء العربية فى القرنين التاسع عشر والعشرين" فى مقر مكتبة الإسكندرية، وينطلق حفل الافتتاح عند الساعة الخامسة مساء.

وتتضمن الندوة مجموعة من الأبحاث التى أجراها أكاديميون متخصصون، عبر ثلاث جلسات، بحيث تشتمل الجلسة الأولى على محاضرة بعنوان "ملامح تطور حركة الشعر العربى الحديث فى معجم البابطين لشعراء العربية فى القرنين التاسع عشر والعشرين"، يلقيها د.إبراهيم السعافين.

ويلى ذلك محاضرة بعنوان "اتجاهات الشعر فى معجم البابطين لشعراء العربية فى القرنين التاسع عشر والعشرين"، يقدمها د.فوزى عيسى، وتبحث د.رشا صالح فى المعجم نفسه عن "مظاهر الثقافة الفرنسية وأثرها فى بعض شعراء المعجم"، ويرأس الجلسة الدكتور محمد زكريا عنانى.

بينما تبحث الجلسة الثانية فى "حضور الوطن" فى نصوص شعراء المعجم ويقدم هذا البحث د.مدحت عيسى، بينما تلقى د.مريم الحسينى بحثاً حول "شعر الشعراء من غير العرب" فى المعجم، وتلقى د.ندى يسرى محاضرة عن "خطاب السلطة فى القصيدة العربية الحديثة: دراسة إنتاج الشعراء اليهود فى المعجم"، وتستكشف د.نهى حمدى "الموروث ونزعات التجديد" لدى شعراء المعجم. ويرأس الجلسة د.محمد مصطفى أبو شوارب.

وفى الجلسة الثالثة يتحدث كل من د.أحمد عوين عن "شعراء مدرسة أبوللو وحضورهم فى معجم البابطين لشعراء العربية فى القرنين التاسع عشر والعشرين"، ود.محمد عبد الحميد خليفة عن "الشعراء الأكاديميين" فى المعجم، ود.محمد أبو على "التأمل فى شعر المهجر" ويقدم من خلالها دراسة فى منهج المعجم، ويرأس الجلسة د.أحمد درويش.

هذا وتقام من ضمن الندوة أمسيتان شعريتان يحييهما عدد من الشعراء من مختلف الأجيال، ويدير الأولى الشاعر فؤاد طمان، والثانية الشاعر د.فوزى عيسى.

وتأتى هذه الندوة ثمرة للتعاون والاتفاقيات التى وقعتها المؤسسة ممثلة برئيسها الشاعر عبد العزيز سعود البابطين ومكتبة الإسكندرية برئاسة د. إسماعيل سراج الدين. وضم المعجم أكثر من ثمانية آلاف شاعر من العرب ومن الذين كتبوا بالعربية.