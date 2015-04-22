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جوزيه في القاهرة من أجل مباراة الأهلي والمغرب التطواني

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جوزيه في القاهرة من أجل مباراة الأهلي والمغرب التطواني جوزيه في القاهرة من أجل مباراة الأهلي والمغرب التطواني

اتفقت إدارة قنوات "CRT" المالكة لحق بث مباراة الأهلي مع المغرب التطواني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا مع المدرب الأسبق للفريق مانويل جوزيه البرتغالي على أن يكون ضمن الطاقم التحليلي للمباراة.

وأشارت القناة عبر نجم القلعة الحمراء السابق سيد عبد الحفيظ إلى أن جوزيه سيكون ضمن طاقم التحليل الفني للمباراة التي ستقام يوم 2 مايو المقبل.

وكان الأهلي قد خسر مباراة الذهاب في المغرب بهدف دون رد سجله مهاجم أصحاب الأرض محسن ياجور في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وأكد عبد الحفيظ أن إدارة القناة نجحت أيضًا في الحصول على حقوق بث مباراتي الزمالك والفتح الرباطي المغربي في إياب دور الـ16 لكأس الكونفدرالية، وسموحة أمام ليوبار الكونجولي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا.

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