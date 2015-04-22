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الخميس.."المرأة من الهيروغليفية إلى القبطية" فى محاضرة بمكتبة الإسكندرية

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الخميس.."المرأة من الهيروغليفية إلى القبطية" فى محاضرة بمكتبة الإسكندرية الخميس.."المرأة من الهيروغليفية إلى القبطية" فى محاضرة بمكتبة الإسكندرية
ينظم مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية غدا الخميس الموافق 23 إبريل محاضرة بعنوان "المرأة من الهيروغليفية إلى القبطية"، يلقيها الدكتور أشرف إسكندر صادق؛ أستاذ القبطيات بجامعة ليموج بفرنسا، وذلك فى إطار فعاليات البرنامج الثقافى الذى ينظمه مركز الدراسات القبطية.

وصرح الدكتور لؤى محمود سعيد؛ مدير المركز، أن المرأة ما بين الهيروغليفية والقبطية مرت بمراحل عديدة فى كل نواحى الحياة ويتضح دورها من خلال تلك العناصر الأثرية التى أوضحت مكانتها فى تلك الفترة.

وأشارت دكتورة دعاء بهى الدين؛ المشرف على النشاط الثقافى بمركز الدراسات القبطية، أن المحاضرة تأتى فى إطار البرامج الثقافية التى ينظمها مركز الدراسات القبطية فى القاهرة والإسكندرية ويحاضر فيها المتخصصون فى الدراسات القبطية من الجامعات المصرية والأجنبية.

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