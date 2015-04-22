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ماتكليش وتنامى.. تناول الطعام قبل النوم مباشرة يعرضك لسرطان الثدى

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ماتكليش وتنامى.. تناول الطعام قبل النوم مباشرة يعرضك لسرطان الثدى ماتكليش وتنامى.. تناول الطعام قبل النوم مباشرة يعرضك لسرطان الثدى
نتائج خطيرة للغاية كشفت عنها مؤخرًا الأبحاث الطبية الحديثة بشأن إحدى العادات الغذائية الخاطئة الشائعة للغاية، وهى تناول الطعام فى وقت متأخر من الليل وقبل النوم بوقت قليل.

وكشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية أن تناول العشاء أو حتى وجبة خفيفة فى وقت متأخر من الليل يرفع فرص إصابة السيدات بسرطان الثدى، وهو ما يعد أمرًا خطيرًا للغاية.

وتابعت الدراسة أن تناول الوجبات الغذائية فى أوقات محددة وثابتة فى اليوم مع الحصول على وجبة العشاء فى وقت مبكر من اليوم يخفض فرص الإصابة بسرطان الثدى، الذى يعد ثامن أكثر الأسباب المؤدية للوفاة داخل ، حسب آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية "WHO".

ولم تتوقف الفوائد عند هذا الحد، حيث أثبتت الدراسة أن السيدات اللاتى يمتنعن عن تناول الطعام لفترات طويلة خلال الليل يتمتعن بقدرة أكبر على ضبط مستويات السكر ولا يتعرضن لارتفاع ملحوظ فى نسبه بالدم.

وأضاف الباحثون أنه توجد عدة نصائح هامة للوقاية من الإصابة بسرطان الثدى، تشمل: الحد من تناول اللحوم الحمراء والخمور والكربوهيدرات المكررة مثل الأرز والخبز الأبيض.

وجاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى العشرين من شهر أبريل الجارى.

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