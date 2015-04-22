بشرى لمرضى السمنة.. نوع جديد من الزبادى بالنشا يحفز الشعور بالشبع

تمكن فريق من الباحثين الأسبان بجامعة فالينسيا من تطوير نوع جديد من الزبادى يحتوى على قدر كبير من البروتينات ويتمتع بالقدرة على تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء فى وقت قصير، وذلك بعد إجراء العديد من الأبحاث المعملية.

وأشار الباحثون أن الزبادى المطور تم تصنيعه باستخدام بودرة اللبن منزوع الدسم ثم تم إضافة النشا له، وتم مقارنته بالعديد من أنواع الزبادى الأخرى، وأجريت الأبحاث على مئات الأشخاص.

وكشفت النتائج أن الزبادى المحتوى على قدر كبير من البروتينات والنشا يساهم فى تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء، وهو ما يساهم فى الحد من تناول الأطعمة الأخرى، وبالتالى يقلل من استهلاك الإنسان للسعرات الحرارية وتنخفض فرص الإصابة بالسمنة وفرط الوزن.

وأضاف الباحثون أن هذه المنتج المطور يساهم فى تثبيط الشهية ويمكن استخدام نفس النظرية فى تصنيع أنواع جديدة من منتجات الألبان الأخرى تعمل بنفس الآلية وتساهم فى تعزيز الشعور بالامتلاء، لافتين أنهم سيجرون العديد من الأبحاث والفحوصات خلال الفترة القادمة لتطوير أنواع جديدة من "التشيز كيك" تثبط الشعور بالجوع وتحقق الشبع السريع.

نشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Food Research " فى العشرين من شهر أبريل الجارى.