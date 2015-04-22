اليوم.. الحكم فى واقعة سرقة 8 مخطوطات نادرة للأديب الراحل نجيب محفوظ

تنطق اليوم الأربعاء الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية حكمها فى واقعة سرقه 8 مخطوطات نادرة وغير مسجلة بالهيئة العامة لدار الكتب مملوكة للأديب الراحل نجيب محفوظ، وبيعها فى مزاد علنى ببريطانيا دون علم دار الكتب والوثائق القومية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى أبو الدهب وعضوية المستشارين محمود صبرى وأحمد عبد المحسن وأمانة سر إبراهيم أبو السعود.

وقالت النيابة العامة إن المتهمة "س.م" زوجة أحد أقارب الكاتب الراحل قامت ببيع 8 مخطوطات نادرة للكاتب الراحل للمتهمة الثانية "غيلين.هـ" أمريكية الجنسية صاحبة إحدى المكتبات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الـ 8 مخطوطات وهى.. الأولى بعنوان قصة عن السودان، والثانية "تاريخ الفلسفة الإسلامية"، والمخطوطة الثالثة تضم أربع قصص وهى "الرجل القوى، وحديقة الورود، والعودة، والترحال"، والمخطوطة الرابعة تضم "قصة بدون عنوان، ومحامى وسيدة"، والمخطوطة الخامسة بعنوان "أحلام فترة النقاهة"، والسادسة بعنوان " الأغانى" والمخطوطة السابعة بعنوان "الأساليب"، والمخطوطة الثامنة تضم 117 صورة للروائى الراحل نجيب محفوظ ومجموعة من الكتاب.

وأكد أبناء الراحل نجيب محفوظ أن أحد أقارب الراحل ويدعى "محمود.أ" حصل على هذه الروايات بطريقة غير مشروعة وعقب وفاته قامت زوجته "سلوى.م" ببيع المخطوطات للمتهمة الثانية وأبدوا تمسكهم بحقهم فى المخطوطات.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة سرقة مخطوطات مملوكة للأديب الراحل وبيع المخطوطات دون إبلاغ الهيئة العامة لدار الكتب وإخراج مخطوطات من مصر.