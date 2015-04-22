أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
بعد اعتداء لاعبيه على صحفي.. إنبي: نحترم الإعلام -
سيد عبد الحفيظ: مشوار الدوري طويل.. وضغط المباريات سبب التدوير -
عماد وحيد: الروح والإصرار سر فوز الأهلي -
البدري: بتروجيت فريق مميز.. والدوري مازال طويلا -
مدرب الأهلي: كوليبالي استغل الفرصة جيدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم.. الحكم فى واقعة سرقة 8 مخطوطات نادرة للأديب الراحل نجيب محفوظ

Google+ Print
اليوم.. الحكم فى واقعة سرقة 8 مخطوطات نادرة للأديب الراحل نجيب محفوظ اليوم.. الحكم فى واقعة سرقة 8 مخطوطات نادرة للأديب الراحل نجيب محفوظ
تنطق اليوم الأربعاء الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية حكمها فى واقعة سرقه 8 مخطوطات نادرة وغير مسجلة بالهيئة العامة لدار الكتب مملوكة للأديب الراحل نجيب محفوظ، وبيعها فى مزاد علنى ببريطانيا دون علم دار الكتب والوثائق القومية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى أبو الدهب وعضوية المستشارين محمود صبرى وأحمد عبد المحسن وأمانة سر إبراهيم أبو السعود.

وقالت النيابة العامة إن المتهمة "س.م" زوجة أحد أقارب الكاتب الراحل قامت ببيع 8 مخطوطات نادرة للكاتب الراحل للمتهمة الثانية "غيلين.هـ" أمريكية الجنسية صاحبة إحدى المكتبات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الـ 8 مخطوطات وهى.. الأولى بعنوان قصة عن السودان، والثانية "تاريخ الفلسفة الإسلامية"، والمخطوطة الثالثة تضم أربع قصص وهى "الرجل القوى، وحديقة الورود، والعودة، والترحال"، والمخطوطة الرابعة تضم "قصة بدون عنوان، ومحامى وسيدة"، والمخطوطة الخامسة بعنوان "أحلام فترة النقاهة"، والسادسة بعنوان " الأغانى" والمخطوطة السابعة بعنوان "الأساليب"، والمخطوطة الثامنة تضم 117 صورة للروائى الراحل نجيب محفوظ ومجموعة من الكتاب.

وأكد أبناء الراحل نجيب محفوظ أن أحد أقارب الراحل ويدعى "محمود.أ" حصل على هذه الروايات بطريقة غير مشروعة وعقب وفاته قامت زوجته "سلوى.م" ببيع المخطوطات للمتهمة الثانية وأبدوا تمسكهم بحقهم فى المخطوطات.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة سرقة مخطوطات مملوكة للأديب الراحل وبيع المخطوطات دون إبلاغ الهيئة العامة لدار الكتب وإخراج مخطوطات من .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

موجز أخبار مصراوي 6/4/2017

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - "لعبة بدون كلام" مع النجمة لوسي والفنان أحمد زاهر بمشاركة نجم مسرح مصر

عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري

عيش الليلة - النجمة لوسي تحكي أصعب مشهد في تاريخها الفني مع الفنان ماجد المصري

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت

ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع بتروجيت