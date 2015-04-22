استقالة رئيسة الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات بعد فضيحة جنسية في الجهاز

أعلن وزير العدل الأمريكي الثلاثاء أن رئيسة الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات ستتقاعد الشهر المقبل بعد فضيحة تلقي عناصر في الجهاز رشى متنوعة، بينها حفلات جنس جماعي في الخارج دفعت تكاليفها كارتيلات المخدرات.

وقال الوزير إريك هولدر في بيان إن ميشيل ليونهارت التي ترأس هذه الوكالة منذ 2007 ستتقاعد في منتصف مايو.

وكانت الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات انتقدت بشدة إثر نشر تقرير للمفتش العام في وزارة العدل في مارس كشف ان بعضا من عناصر الوكالة تلقوا رشى، هي عبارة عن حفلات جنس مع مومسات وأموال وأسلحة وهدايا ثمينة، عندما كانوا يجرون تحقيقات خارج الولايات المتحدة.

وأعد المفتش العام تقريره هذا بعد الزيارة التي قام بها الرئيس باراك أوباما إلى كولومبيا في 2012 وشهدت فضيحة اخرى تمثلت باقامة عدد من افراد جهاز الحرس الرئاسي الأمريكي علاقات جنسية مع مومسات في هذا البلد.

وكان وزير العدل ذكر في وقت سابق من إبريل الجاري موظفي وزارته بانه ممنوع عليهم إقامة علاقات جنسية مع مومسات.

أ ف ب