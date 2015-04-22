تجديد حبس عناصر خلية "لجنة عمليات الإخوان" بأكتوبر 15 يوماً

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أول أكتوبر حبس 9 من عناصر جماعة الإخوان 15 يوماً على ذمة التحقيقات لإتهامهم بتشكيل خلية إرهابية تحت مسمى "لجنة العمليات النوعية" لاستهداف الجيش والشرطة وحرق المنشآت العامة والخاصة واستهداف أبراج الكهرباء.

وتعود تفاصيل الواقعة، حينما وردت معلومات لجهاز الأمن الوطنى بتشكيل خلية إرهابية، تحت مسمى "لجنة العمليات النوعية"، التابعة لجماعة الإخوان، نسب إليها كل العمليات الإرهابية، التى تم تنفيذها بمدينة السادس من أكتوبر فى الفترة الأخيرة، وبورود التحريات، التى أكدت صحة المعلومات صدر إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، وتنفيذًا للإذن الصادر من النيابة العامة خرجت قوة من مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى، وتمكنت من ضبط المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة العامة.