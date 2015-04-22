مصدر قضائى: التحريات أثبتت صحة تعدى مى كساب على مدير إنتاج بهضبة الأهرام

قال مصدر قضائى بنيابة الهرم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الأربعاء، إن قرار إحالة الفنانة مى كساب إلى محكمة الجنح صدر بعدما وردت تحريات الأجهزة الأمنية التى أقرت صحة واقعة تعديها بالضرب على مدير إنتاج باستوديو خاص بهضبة الأهرام، وبعد أن استكملت النيابة كل التحقيقات فى القضية.

وأضاف "المصدر"، أن النيابة استمعت إلى الفنانة مى كساب التى حضرت إلى سراى النيابة بناء على طلب النيابة العامة، ونفت التهمة الموجهة إليها بالتعدى بالضرب على مدير الإنتاج، وأكدت أن البلاغ المقدم ضدها كيدى وبسبب خلافات شخصية بينها وبين مقدمه.

وأكد المصدر على أن مقدم البلاغ "خالد.م" مدير الإنتاج أدلى بأقواله فى النيابة والذى أكد أقواله التى سبق أن أدلى بها فى البلاغ الذى تقدم به ضد مى كساب.

كانت نيابة الهرم قد قررت إحالة الفنانة مى كساب إلى محكمة جنح الهرم لبدء نظر محاكمتها فى الاتهام الموجه لها بالتعدى بالضرب على مساعد مخرج داخل أحد الاستديوهات الخاصة بمنطقة هضبة الأهرام.