ضبط مسئول نقل جماعى هارب من أحكام..ومدير بحوزته مصاحف غير مرخصة فى القاهرة

تمكن النقيبان أحمد فوزى البقلاوى ووسام أحمد السحار من مباحث القاهرة وبصحبتهما القوة المرافقة من ضبط "عبد القادر.ع.ع" 59 سنة مشرف عام بموقف مشروع النقل الجماعى بمحافظة القاهرة، والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها قضية برقم 17853 لسنة 2004م الزيتون "اعتداء على رجال الضبط القضائى"، والسابق اعتقاله بالقرار رقم 16840 لسنة 2005م "لخطورته على الأمن العام"، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4668 لسنة 2015م الزيتون "بلطجة وفرض إتاوات"، وجار عرضه على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قبله.

كما تم القبض على "محمد.ط.م" 30 سنة مدير مكتب بدائرة قسم شرطة الدرب الاحمر ومقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزته عدد من المصاحف بدون تصريح من مجمع البحوث الإسلامية بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1825 لسنة 2015م جنح الدرب الأحمر، وتولت النيابة العامة التحقيق.