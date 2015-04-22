وزير النقل: إنشاء أسوار حول شريط السكة الحديد لمواجهة حوادث القطارات

أكد المهندس هانى ضاحى وزير النقل، أنه سيتم إنشاء أسوار على جانبى شريط السكة الحديد التى تخترق المساكن، لمواجهة حوادث القطارات، مستطردا: "سننشئ أسوار لمنع الناس من العبور العشوائى على شريط السكة الحديد حماية لأرواحهم".

وقال وزير النقل فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "كل العشوائيات التى تم بناؤها حول شريط السكة الحديد سيتم إزالتها.. وسنبنى أسوار لحين إزالة هذه المساكن العشوائية.. نحن نريد حماية أرواح المواطنين ومنع التعدى على حرم السكة الحديد".

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