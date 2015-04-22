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وزير النقل: إنشاء أسوار حول شريط السكة الحديد لمواجهة حوادث القطارات

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وزير النقل: إنشاء أسوار حول شريط السكة الحديد لمواجهة حوادث القطارات وزير النقل: إنشاء أسوار حول شريط السكة الحديد لمواجهة حوادث القطارات
أكد المهندس هانى ضاحى وزير النقل، أنه سيتم إنشاء أسوار على جانبى شريط السكة الحديد التى تخترق المساكن، لمواجهة القطارات، مستطردا: "سننشئ أسوار لمنع الناس من العبور العشوائى على شريط السكة الحديد حماية لأرواحهم".

وقال وزير النقل فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "كل العشوائيات التى تم بناؤها حول شريط السكة الحديد سيتم إزالتها.. وسنبنى أسوار لحين إزالة هذه المساكن العشوائية.. نحن نريد حماية أرواح المواطنين ومنع التعدى على حرم السكة الحديد".

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