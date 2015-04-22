فريق بـ"هندسة المنصورة" ينتج غواصة آلية متطورة للكشف عن البترول

صمم الفريق الطلابى "BlueTics" بكلية الهندسة جامعة المنصورة وصنع غواصة آلية يتم التحكم بها عن بعد.

يتكون الفريق من سبعة طلاب من أقسام مختلفة هى: الميكانيكا والكهرباء والاتصالات والحاسبات والبرمجة وهم " أكرم العزب - آلاء الشافعى - حسام نوح - طارق الجندى - محمد حضيرى - مهجة رسلان - نورا باشا"، بالإضافة خمسة مهندسين مساعدين للفريق وهم " احمد عبدالله - حسام حجازى - ركان احمد - محمود ابراهيم - معتز الشربينى".

الغواصة Megalodon هى غواصة آلية محلية الصنع بالكامل تضاهى فى كفاءتها وعملها نظيراتها من الغواصات الآلية العالمية الصنع وبتكلفة أقل بكثير من تلك الأخيرة، حيث تحتوى الغواصة على محركات دفع أفقية ورأسية قوية كفاية لتجعل الغواصة بالسرعة المطلوبة، بالإضافة لتصميم هيكلها الانسيابى ما يساعدها فى سهولة الحركة والدوران.

كما أنها مزودة بكاميرات عالية الجودة تبث صورة مباشرة من أسفل سطح البحر لغرفة التحكم أعلى سطح البحر حتى تمكن قائد الغواصة من سهولة التحكم بها، حيث إن القائد يعتمد فى التحكم على برامج شديدة الدقة للتحكم فى الغواصة.

الغواصة أيضا مزودة بنظام إضاءة قوى متغير الشدة يمكنها من العمل فى الظلام، كما أنها مزودة بحساسات إلكترونية من أنواع مختلفة لقياس الأطوال والمسافات والمساحات، وكذلك قياس سرعة التيارات المائية واتجاهها، كما يمكنها التعرف على بعض الكائنات البحرية وإحصائها.

وتحتوى الغواصة على ذراعيين آليين ونظام ميكانيكى به محركات عزوم ومضخات يمكن للغواصة عمل مهمات الصيانة والتركيب اسفل سطح البحر فى مشروعات كبيرة وعملاقة (الكشف على بدن السفن فى قناة السويس الجديدة والكشف عن حقول البترول وانابيب نقل البترول والاستكشافات العلمية والعسكرية والمراقبة والإنقاذ وكذلك المنشآت المدنية على المسطحات المائية) كما يمكن استخدامها فى الأنشطة الترفيهية والسياحية بالشواطئ السياحية.

وأشار أحد أعضاء الفريق، إلى أنهم ينافسون بهذه الغواصة ضمن فعاليات المسابقة الإقليمية للغواصات الآلية والتى تنظمها منظمة MATE الأمريكية بالتعاون مع شركة حدث لريادة الأعمال فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ببورسعيد، والتى تبدأ فى يوم الأربعاء 22 أبريل وتستمر حتى السبت 25 من نفس الشهر، وذلك بعدما اجتاز الفريق مرحلة التصفيات المحلية للمسابقة بجدارة والتى أقيمت بنادى رؤية فى القاهرة بشهر مارس الماضى.



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الطلاب مع اختراعهم