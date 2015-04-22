طلاب 7مدارس ثانوية يشاركون فى مشروع رجال أعمال المستقبل بجامعة المنصورة

نظم فريق اناكتس بجامعة المنصورة عرضًا لمشروع مينى دولارز لعام 2015م لطلاب المرحلة الثانوية بمدارس مدينة المنصورة بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة بالجامعة، بحضور الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة، والدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

يهدف المشروع لإعداد جيل من القادة ورجال الأعمال ممن يتم اختيارهم من طلاب المدارس الثانوية من خلال دورات تدريبية تأهيلية لتعليم الطلاب ريادة الأعمال، وكيفية إدارتها وتشتمل الدورات على كيفية ادارة المشروعات الصغيرة والتسويق ومهارات التواصل ومهارات التقديم وكيفية دراسة الجدوى للمشروعات.

شارك فى المشروع طلاب من 7 مدارس بالمنصورة "اللغات التجريبية، الثانوية بنات القديمة، الثانوية بنات الجديدة، مدرسة فخر للغات، مدرسة الزهراء الإسلامية للغات، مدرسة الدلتا الدولية، مدرسة الفردوس للغات".

وأكدت الدكتورة ماجدة نصر، أهمية تدريب الطلاب فى المدارس الثانوية فى مجال ريادة الأعمال ومشاركة العديد من المدارس فى المشروع، والتى تهدف إلى بناء جيل قادر على المنافسة فى سوق العمل بأسلوب علمى ومنهجى متطور.

وأكد الدكتور محمد القناوى، أن الشباب هم أمل مصر فى بناء مصرنا الحديثة وعبر عن سعادته بتواجد طلاب المرحلة الثانوية فى هذا المشروع، الذى يصقل مهارات الطلاب ليكون هناك جيل جديد قادر على المنافسة وتوفير فرص عمل وبناء مصر المستقبل.



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الطلاب المشاركون



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الدكتورة ماجدة نصر



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الدكتور محمد القناوى