23مايو.. بدء امتحانات الترم الثانى بكليات جامعة دمنهور

أعلنت جامعة دمنهور عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى يوم23 مايو المقبل بكليات الجامعة وتستمر حتى منتصف يونيو القادم.

من جانبه أكد الدكتور حاتم صلاح الدين رئيس الجامعة عن إتمام الاستعدادات الخاصة لإجراء الامتحانات، كما شكلت لجنة طبية للنظر فى الأعذار المرضية وتوفير لجان خاصة للمكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن أعمال الملاحظة مكلف بها المعيدون والمدرسون المساعدون والعاملين بالجامعة على ثلاث فترات بدءا من التاسعة صباحا مع تواجد أستاذ المادة فى امتحان مادته ومنع استخدام المحمول داخل اللجان كما أكد على أن عملية تصحيح أوراق الإجابة سوف تتم أول بأول وذلك لإعلان النتائج بحد أقصى خلال آخر يونيو.

وأوضح الدكتور محمد السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مجلس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قد ناقش كل الضوابط والتدابير المنظمة لأعمال الامتحانات والواجبات والمسئوليات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين.

ولفت إلى أن أكثر من 20 ألف طالب وطالبة سيؤدون امتحاناتهم هذا العام حيث يتم الآن عقد امتحانات العملى بكليات الجامعة، مشيرا أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات الأمنية اللازمة لتوفير المناخ المناسب وسبل الراحة للطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات وتوفير جميع المقومات اللازمة لأعمال الامتحانات من تجهيز الكنترولات، والقاعات والمدرجات وإعلان جداول الامتحانات بمقر كل كلية والموقع الإلكترونى بالجامعة وجارى طبع أسئلة الامتحانات وتسليمها للكنترولات فى المواعيد المحددة، مع توفير كل سبل الراحة للطلاب ومتطلباتهم المتعددة من رعاية صحية وهدوء كامل وتهوية جيدة فى اللجان.