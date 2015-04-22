أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
بعد اعتداء لاعبيه على صحفي.. إنبي: نحترم الإعلام -
سيد عبد الحفيظ: مشوار الدوري طويل.. وضغط المباريات سبب التدوير -
عماد وحيد: الروح والإصرار سر فوز الأهلي -
البدري: بتروجيت فريق مميز.. والدوري مازال طويلا -
مدرب الأهلي: كوليبالي استغل الفرصة جيدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

23مايو.. بدء امتحانات الترم الثانى بكليات جامعة دمنهور

Google+ Print
23مايو.. بدء امتحانات الترم الثانى بكليات جامعة دمنهور 23مايو.. بدء امتحانات الترم الثانى بكليات جامعة دمنهور
أعلنت جامعة دمنهور عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى يوم23 مايو المقبل بكليات الجامعة وتستمر حتى منتصف يونيو القادم.

من جانبه أكد الدكتور حاتم صلاح الدين رئيس الجامعة عن إتمام الاستعدادات الخاصة لإجراء الامتحانات، كما شكلت لجنة طبية للنظر فى الأعذار المرضية وتوفير لجان خاصة للمكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن أعمال الملاحظة مكلف بها المعيدون والمدرسون المساعدون والعاملين بالجامعة على ثلاث فترات بدءا من التاسعة صباحا مع تواجد أستاذ المادة فى امتحان مادته ومنع استخدام المحمول داخل اللجان كما أكد على أن عملية تصحيح أوراق الإجابة سوف تتم أول بأول وذلك لإعلان النتائج بحد أقصى خلال آخر يونيو.

وأوضح الدكتور محمد السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مجلس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قد ناقش كل الضوابط والتدابير المنظمة لأعمال الامتحانات والواجبات والمسئوليات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين.

ولفت إلى أن أكثر من 20 ألف طالب وطالبة سيؤدون امتحاناتهم هذا العام حيث يتم الآن عقد امتحانات العملى بكليات الجامعة، مشيرا أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات الأمنية اللازمة لتوفير المناخ المناسب وسبل الراحة للطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات وتوفير جميع المقومات اللازمة لأعمال الامتحانات من تجهيز الكنترولات، والقاعات والمدرجات وإعلان جداول الامتحانات بمقر كل كلية والموقع الإلكترونى بالجامعة وجارى طبع أسئلة الامتحانات وتسليمها للكنترولات فى المواعيد المحددة، مع توفير كل سبل الراحة للطلاب ومتطلباتهم المتعددة من رعاية صحية وهدوء كامل وتهوية جيدة فى اللجان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365