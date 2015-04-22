مجلس الشيوخ الأمريكى يدعو لإقامة مناطق إنسانية آمنة فى سوريا

دعا اعضاء جمهوريون وديمقراطيون فى مجلس الشيوخ الأمريكى أمس الثلاثاء الرئيس باراك أوباما إلى إقامة وفرض مناطق إنسانية آمنة فى سوريا وسط مخاوف دولية من الأوضاع المتردية التى يواجهها ملايين النازحين بسبب الحرب.

وقال العضوان الجمهوريان جون مكين ولينزى جراهام والعضوان الديمقراطيان ريتشارد ديربن وتيم كين فى رسالة إلى أوباما اطلعت عليها رويترز "النزوح البشرى الهائل والقتل والدمار إهانة للعالم المتحضر ويجب أن تتوقف."

وأدت الحرب المستمرة منذ أربع سنوات إلى مقتل ما يربو على 220 ألف شخص فضلا عن تشريد الملايين.