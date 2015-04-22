أخبار عاجلة

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
موجز أخبار مصراوي 6/4/2017 -
فرنسا تمنح وسام "جوقة الشرف" لناظر مدرسة تصدى لهجوم مسلح -
"حظر الأسلحة الكيماوية" تطالب بتقديم أي معلومات تتعلق بالهجوم الكيميائي في سوريا -
عروسان يسقطان بسيارة زفافهما في "بحر دكرنس" قبل وصولهما قاعة "الفرح" -
بعد اعتداء لاعبيه على صحفي.. إنبي: نحترم الإعلام -
سيد عبد الحفيظ: مشوار الدوري طويل.. وضغط المباريات سبب التدوير -
عماد وحيد: الروح والإصرار سر فوز الأهلي -
البدري: بتروجيت فريق مميز.. والدوري مازال طويلا -
مدرب الأهلي: كوليبالي استغل الفرصة جيدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مجلس الشيوخ الأمريكى يدعو لإقامة مناطق إنسانية آمنة فى سوريا

Google+ Print
مجلس الشيوخ الأمريكى يدعو لإقامة مناطق إنسانية آمنة فى سوريا مجلس الشيوخ الأمريكى يدعو لإقامة مناطق إنسانية آمنة فى سوريا
دعا اعضاء جمهوريون وديمقراطيون فى مجلس الشيوخ الأمريكى أمس الثلاثاء الرئيس باراك أوباما إلى إقامة وفرض مناطق إنسانية آمنة فى سوريا وسط مخاوف دولية من الأوضاع المتردية التى يواجهها ملايين النازحين بسبب الحرب.

وقال العضوان الجمهوريان جون مكين ولينزى جراهام والعضوان الديمقراطيان ريتشارد ديربن وتيم كين فى رسالة إلى أوباما اطلعت عليها رويترز "النزوح البشرى الهائل والقتل والدمار إهانة للعالم المتحضر ويجب أن تتوقف."

وأدت الحرب المستمرة منذ أربع سنوات إلى مقتل ما يربو على 220 ألف شخص فضلا عن تشريد الملايين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365