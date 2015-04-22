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دراسة طبية تحذر :الإفراط فى تناول الفيتامينات يعرضك لأمراض القلب

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دراسة طبية تحذر :الإفراط فى تناول الفيتامينات يعرضك لأمراض القلب دراسة طبية تحذر :الإفراط فى تناول الفيتامينات يعرضك لأمراض القلب
تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التحذير من الإسراف فى المكملات الغذائية بسبب الأضرار الكبيرة التى قد تسببها، وكشفت مؤخرًا دراسة خطيرة أشرف عليها باحثون أمريكيون وأذيعت نتائجها خلال أحد المؤتمرات الطبية العالمية أن الإفراط فى تناول الفيتامينات والمعادن يرفع فرص الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

وتابعت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من مركز السرطان بجامعة كولورادو الأمريكية، واستمرت 10 سنوات تقريبًا، أن تجاوز الكميات الموصى بها يوميًا من الفيتامينات والمعادن، التى يتم صرفها من الصيدليات بدون وصفة طبية، مثل حمض الفوليك والبيتاكيراتين يضر بالصحة بشكل ملحوظ، ويرفع فرص الإصابة بأمراض خطيرة عديدة أبرزها الأورام السرطانية.

وكشف الباحثون عن مفاجأة أخرى أيضًا، حيث أشاروا إلى أن المكملات الغذائية ليست مفيدة بدرجة كبيرة لصحة الإنسان، لافتين إلى أن الشىء الأمثل هو الحصول على الفيتامينات من الطعام الصحى والمغذى، وخاصة أن الأبحاث والدراسات أكدت أن تناول الخضروات والفواكه يقلل فرص السرطان وأمراض القلب.

وأكدوا فى الوقت نفسه أن الحصول على بعض المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب وبالجرعات الموصى بها لن يضر بصحة الإنسان.

أذيعت هذه النتائج فى المؤتمر العلمى السنوى للجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان، الذى عقد بمدينة بنسلفانيا فى العشرين من شهر أبريل الجارى، كما نشرت مؤخرًا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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