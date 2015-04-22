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منح درجة الماجستير لباحثة فى أصول التربية بجامعة السادات

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منح درجة الماجستير لباحثة فى أصول التربية بجامعة السادات منح درجة الماجستير لباحثة فى أصول التربية بجامعة السادات
حصلت الطالبة هالة على حواش منتصر، على درجة الماجستير فى أصول التربية تحت عنوان "تنمية الوعى الصحى لدى طلاب التعليم العام على ضوء خبرات بعض الدول"، وذلك بقاعة الاجتماعات بكلية التربية جامعة السادات.

وتكونت اللجنة المشرفة على الرسالة من كل من الدكتور جمال أحمد السيسى عميد كلية التربية، وزهير حجازى رئيس قسم أصول التربية، والدكتور محمد المنوفى وكيل كلية التربية بجامعة كفر الشيخ، والدكتورة منى الحارون أستاذ بقسم أصول التربية، وبحضور الدكتور عادل توفيق وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم، والدكتور خميس محمد خميس وكيل الكلية للدراسات العليا، بالإضافة إلى حضور العشرات من الطلاب وأهالى الباحثة.

وأقرت اللجنة المشرفة على الرسالة، حصول الباحثة على درجة الماجستير، بعد مناقشة استمرت ما يقرب من 4 ساعات كاملة.

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