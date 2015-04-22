الدفاع المدنى يُسيطر على حريق بمخزن أخشاب بالوادى الجديد

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد من السيطرة على حريق هائل شب بأحد مخازن الأخشاب بمدينة الخارجة، والتهم كمية كبيرة من الأخشاب المملوكة لأحد المقاولين، حيث تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء، والتى سيطرت على الحريق قبل امتداده للمناطق السكنية المحيطة، وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

كان قد ورد إخطار إلى اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بنشوب حريق كبير بأحد مخازن الأخشاب المملوكة لأحد المقاولين بحى أرض السلام بمدينة الخارجة، حيث تمكنت وحدات الإطفاء من السيطرة عليه، وتم فصل التيار الكهربائى عن المنطقة السكنية التى وقع فيها الحريق تحسبًا لوقوع ماس كهربائى، وتم تحرير محضر بالحادث، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.