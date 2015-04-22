نقيب صيادى أسوان: لا يوجد أى صياد من المحافظة ضمن المحتجزين بالسودان

أكد اسماعيل حجاجى نقيب صيادين أسوان (لليوم السابع) بأنه لا يوجد أى صياد من أبناء محافظة أسوان من بين الصيادين المصريين المحتجزين بالسودان.

كما استنكر نقيب صيادى أسوان ما تقوم به السلطات السودانية حيال الصيادين المصريين الذين لم يخالفوا الاتفاقيات الدولية وقوانين الصيد- على حد قوله- مطالبا الخارجية المصرية بالتحرك السريع للإفراج عنهم والإفراج عن مراكب الصيد وتوقف السلطات السودانية عن ملاحقة الصيادين المصريين فى المياه الدولية فى البحر الأحمر.

تجدر الإشارة إلى أن المشكلة قد بدأت منذ أسابيع حين تم القبض على ثلاثة مراكب صيد مصرية أثناء إبحارها أمام السواحل السودانية، وقد ألقى الأمن البحرى السودانى القبض على الصيادين بتهم تتعلق بعبور المياه الإقليمية السودانية دون تصريح.

ونجحت المساعى فى إطلاق أحد الصيادين من كبار السن وصيادين دون السن القانونية وتم ترحيلهم إلى مصر فى حين لا تزال تحتجز السودان عددا آخر من الصيادين.