ملف "القمامة" يطيح بثالث رئيس مدينة بمحافظة كفر الشيخ

أطاح ملف النظافة، وانتشار أكوام القمامة، بثالث رئيس مدينة بمحافظة كفر الشيخ، حيث أصدر المحافظ، أسامة حمدى عبد الواحد، قرارا بتعيين رئيس مدينة برج البرلس السابق، اللواء حمدى حشاد، رئيسا لمركز ومدينة الحامول، خلفا للمهندس السيد توفيق، الذى تم نقله لجهة عمله الأصلية بديوان عام المحافظة.

وأكد مصدر بديوان عام المحافظة، أن الإقالة جاءت بسبب تراكم القمامة المتواجدة بكوبرى 6، بالحامول، وتعدد شكاوى المواطنين من عدم مقابلتهم.

يذكر أن محافظ كفر الشيخ أقال منذ توليه مهام المحافظة ثلاث رؤساء مدن حتى الآن وهم رؤساء مدن بلطيم وسيدى غازى والحامول.