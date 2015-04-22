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تطعيم 94% من المستهدفين فى حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

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تطعيم 94% من المستهدفين فى حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تطعيم 94% من المستهدفين فى حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، أن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال تواصل عملها لليوم الثالث على التوالى بنجاح، دون أى معوقات، مشيرة إلى أنه تم تطعيم 94,4% من المستهدفين فى الحملة.

وأكد الدكتور خالد فوزى مدير عام إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة، أن الحملة تستهدف تطعيم 1540718 طفلا، وذلك بإجمالى فرق 3257 منهم 522 فرقة ثابتة و2735 فرقة متحركة وإجمالى عدد الحضانات 1890 حضانة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن التطعيم يشمل من سن " يوم إلى خمس سنوات" للمصريين وغير المصريين على حد سواء.

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